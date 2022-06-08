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Собянин осмотрел строящийся участок Московского скоростного диаметра в ЮВАО

14:24
  • среда
  • 08 июня 2022

Мэр назвал важнейшим проект Московского скоростного диаметра

В Москве идёт активное строительство Юго-Восточной хорды, которая станет частью Московского скоростного диаметра. Отрезок от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы сегодня осмотрел Сергей Собянин.

В состав участка войдут семь эстакад и мост через Москву-реку. Также построят дополнительные съезды, запланирована реконструкция Каспийской улицы. Завершить работы планируют в следующем году. Всего протяжённость основного хода Юго-Восточной хорды составит 28 километров. С учётом съездов и реконструкций будет построено около ста километров дорог.

"Вторая очередь скоростного диаметра пройдёт через четыре округа Москвы и свяжет 22 района - это два с половиной миллиона жителей. Будет влиять на транспортную ситуацию в мегаполисе, включая прилегающие округа и районы, включая Московскую область. Важнейший и сложный проект", - оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

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