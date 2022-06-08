Европе предложили способ пережить суровую зиму без газа из России

Для этого МЭА предлагает снизить температуру отопления

Снижение температуры отопления в европейских домах Европы сэкономить объемы природного газа, поступавшие из России. Об этом в среду, 8 июня, рассказал руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

По словам Бироля, его особенно беспокоят рынки природного газа в свете предстоящей зимы. Если она будет суровой и долгой, возможно, Европу "ждут очень трудные дни".

Однако в МЭА подсчитали, что если европейские потребители снизят температуру отопления в домах на два градуса, получится сэкономить 20 млрд кубометров газа. Глава агентства заявил, что это эквивалентно поступлению природного газа из России в Европу по "Северному потоку".

Также МЭА не исключило сложности рынке нефтепродуктов, стоимость которых заметно вырастет. Снижение скоростного лимита нефтепроводов на 10 км/ч позволит сэкономить 500 тысяч баррелей нефти в сутки, что почти эквивалентно ежемесячному увеличению добычи странами ОПЕК+, цитирует Бироля "Интерфакс".

Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности ранее объявили идею введения эмбарго на российский газ угрозой для бизнеса и рабочих мест в ФРГ и Австрии. Они предупредили, что введение запрета на поставки российского газа приведет к производственным потерям, остановке производства и дальнейшей деиндустриализации в Германии и Австрии.

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