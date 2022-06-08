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Microsoft существенно сократит деятельность в России

13:50
  • среда
  • 08 июня 2022

Компания продолжит исполнять обязательства

Американская корпорация Microsoft значительно сократит свое присутствие на российском рынке.
Microsoft решила приостановить работу в России

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Решение было принято в связи с изменениями в экономическом прогнозе и воздействием на бизнес компании

Тем не менее, Microsoft продолжит выполнять существующие обязательства перед российскими клиентами.

По данным агентства, сокращение российского бизнеса затронет более 400 сотрудников.

В марте Microsoft приостановила новые продажи продуктов и услуг в России из-за военной спецоперации на Украине. Компания прекратила ряд направлений своей деятельности в России в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом, США и Великобританией.

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