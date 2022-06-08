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Кремль: "прямая линия" с Путиным в июне не состоится

13:53
  • среда
  • 08 июня 2022

Но подготовка к ней ведется

Сроки "прямой линии" президента России Владимира Путина до сих пор не определены.

Подготовка к мероприятию продолжается, это сложный и объемный процесс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце. Сроки пока не определены, но активная подготовка ведется и с технической точки зрения, и содержательной точки зрения", - сказал Песков журналистам (цитата по "РИА Новости").

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