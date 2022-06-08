Путину доложили об успехах "Росагролизинга"

Президент встретился с главой госкомпании

Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором "Росагролизинга" Павлом Косовым. Он доложил президенту о деятельности госкомпании.

Владимир Путин: Павел Николаевич, более 20 лет уже аграрный лизинг работает. За это время проинвестировано в агропромышленный комплекс свыше 400 миллиардов рублей, причём более одной трети – за последние четыре года. Вы работаете во всех регионах России, работаете успешно. Давайте по порядку.

Павел Косов: "Мы ежегодно наращиваем темпы приобретения техники. Наша безубыточная деятельность последние несколько лет позволяет нам кратно инвестировать лизинговые платежи в приобретение новой техники. Мы видим, что мы можем динамично развиваться, мы видим перспективы развития. И очень важно отметить, что всё то, что мы приобретаем, даже после окончания договора лизинга остаётся в поле, остаётся работать как техника, которая работает на полях".



Как отметил Павел Косов, продукция компании доступна во всех регионах. У "Росагролизинга" свыше 15 тысяч клиентов. Причём большинство из них - это малые и средние предприятия. Но помимо основной деятельности, уже несколько лет компания занимается реализацией крупных инвестпроектов, направленных на импортозамещение и развитие экспорта.

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