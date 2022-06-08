Кремль констатировал начало продовольственного кризиса в мире

Причина - не конфликт на Украине

Всемирный продовольственный кризис уже начался, однако его катализатором стал не украинский кризис, а череда ошибок правительств разных стран. Об этом в среду, 9 июня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля предложил не преувеличивать значение украинских запасов зерна для мирового рынка, отметив, что "насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы".

По словам Пескова, "это слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса всемирного, который уже начался", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя мировой продовольственный кризис, напомнил, что проблемы начались еще во время пандемии коронавирусной инфекции. Однако мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия и складывающиеся проблемы на Россию, отметил глава государства.

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