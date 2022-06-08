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Кремль оценил пост Медведева про "ублюдков и выродков"

14:45
  • среда
  • 08 июня 2022

Песков назвал реакцию политика понятной

Реакция заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на недружественные антироссийские проявления понятна и объяснима. Такое мнение в среду, 9 июня, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они выродки и ублюдки": Медведев объяснил резкость своих высказываний

Так представитель Кремля прокомментировал резкое высказывание Медведева в его Telegram-канале, где он назвал "ублюдками и выродками" тех, кто "хотят смерти нам, России". При этом политик не уточнил, кого именно имел в виду.

Отвечая на вопрос, соответствует ли тон Медведева линии главы государства, Песков подчеркнул, что пресловутый пост был написан от первого лица, от имени самого Медведева.

По словам пресс-секретаря президента, Запад демонстрирует "настолько резко недружественные проявления, что они конечно требуют резкой реакции", сообщает РБК.

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