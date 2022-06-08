Песков призвал не преувеличивать значение украинского зерна для мирового рынка

Украина - не причина кризиса

Мировой продовольственный кризис начался не из-за Украины, этому предшествовала целая цепочка ошибочных действий правительств разных стран.

Более того, зерна на Украине в разы меньше, чем заявляют в Киеве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна", - заметил представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что объем потенциального экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 миллионов тонн. Российский лидер отметил, что речь идет о потенциальном экспорте, а реальные возможности Киева еще ниже.

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