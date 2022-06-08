"Думаете, что все так поступают?" Лавров жестко осадил украинского журналиста

Журналист обвинил Россию в воровстве украинского зерна

В Анкаре состоялись переговоры глав МИД России и Турции. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили широкий спектр международных проблем. В центре внимания - ситуация на Украине. На пресс-конференции по итогам встречи наш министр иностранных дел заверил, что Москва готова оформить гарантии безопасности вывоза зерна, когда Киев разминирует порты.

На последовавшей пресс-конференции Сергей Лавров напомнил: со стороны России никаких препятствий для поставок зерна нет. Россия уже длительное время ежедневно открывает гуманитарные коридоры из украинских портов для прохода в пролив Босфор. Но Киев до последнего времени категорически отказывался разминировать фарватер. Говорилось об это уже неоднократно. Гарантии беспрепятственного прохода судов давал президент Путин. Услышали российского министра большинство журналистов и сегодня. Но только не украинские. Одни и те же вопросы продолжали задавать и по окончанию брифинга.

- Телевидение Украины...

- Ну, конечно. Мы же не на Украине, мы же в Турции - в свободной стране.

- Общественное телевидение Украины. Меня зовут Муслим Умеров. Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?

- У вас все время голова болит о том, что бы где своровать... Вы думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю: мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно - мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет.

Громкие, как он сам, видимо, думает, заявления украинского репортера остаются на его совести. Ведь это украинские военные, как теперь стало известно, сожгли в порту Мариуполя 50 тысяч тонн зерна. И это они минировали элеваторы в разных городах. Но главное же - не правда, а возможность в очередной раз обвинить Россию, в частности, продовольственном кризисе, хотя доля украинского зерна в общемировом производстве злаков составляет всего лишь один процент. А в офисе генсека ООН сообщили, что у организации нет данных, которые подтвердили бы обвинения Украины в адрес России в краже зерна.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"