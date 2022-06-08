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Минобороны подтвердило повышение Конашенкова в звании

15:14
  • среда
  • 08 июня 2022

Игорь Конашенков является официальным спикером оборонного ведомства

Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков повышен в звании до генерал-лейтенанта.
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Такая информация появилась в среду. 9 июня, на официальном сайте Минобороны. В разделе "Информация о руководителе" указано, что Игорь Евгеньевич Конашенков является генерал-лейтенантом. На сопроводительном фотоснимке военный запечатлен в форме с новыми погонами.

Предыдущее воинское звание, генерал-майор, было присвоено Конашенкову в 2013 году.

Сообщения о повышении Конашенкова в звании до генерал-лейтенанта появились 7 июня. Однако соответствующий официальный документ опубликован не был.

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Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
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