Минобороны подтвердило повышение Конашенкова в звании

Игорь Конашенков является официальным спикером оборонного ведомства

Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков повышен в звании до генерал-лейтенанта.

Такая информация появилась в среду. 9 июня, на официальном сайте Минобороны. В разделе "Информация о руководителе" указано, что Игорь Евгеньевич Конашенков является генерал-лейтенантом. На сопроводительном фотоснимке военный запечатлен в форме с новыми погонами.

Предыдущее воинское звание, генерал-майор, было присвоено Конашенкову в 2013 году.

Сообщения о повышении Конашенкова в звании до генерал-лейтенанта появились 7 июня. Однако соответствующий официальный документ опубликован не был.

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