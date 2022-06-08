Момент кражи 40 млн рублей из московского обменника попал на видео

Мужчина передал кассирше деньги, а та вышла в окно

Мужчина лишился 40 миллионов рублей при попытке купить на них валюту. В одном из обменников в Северном Тушине он передал деньги кассирше. Та якобы отправилась их пересчитывать и сбежала через окно.

Судя по камерам наблюдения, действовала она не одна. Двое мужчин убегают, получив огромный пакет.

Потерпевший - водитель из Подмосковья Антон Муравьёв - решил заработать на выгодном курсе. В интернете нашел посредника - некоего Георгия. В первый раз они успешно обменяли три с половиной миллиона. После чего Антон осмелел, взял в долг крупную сумму. Но схема не сработала. Между тем, соседи-арендаторы вообще не знали, что тут когда-то был обменник. Теперь полиция ищет кассиршу, Георгия и 40 миллионов.

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