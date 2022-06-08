ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Момент кражи 40 млн рублей из московского обменника попал на видео

15:22
  • среда
  • 08 июня 2022

Мужчина передал кассирше деньги, а та вышла в окно

Мужчина лишился 40 миллионов рублей при попытке купить на них валюту. В одном из обменников в Северном Тушине он передал деньги кассирше. Та якобы отправилась их пересчитывать и сбежала через окно.

Судя по камерам наблюдения, действовала она не одна. Двое мужчин убегают, получив огромный пакет.

Потерпевший - водитель из Подмосковья Антон Муравьёв - решил заработать на выгодном курсе. В интернете нашел посредника - некоего Георгия. В первый раз они успешно обменяли три с половиной миллиона. После чего Антон осмелел, взял в долг крупную сумму. Но схема не сработала.  Между тем, соседи-арендаторы вообще не знали, что тут когда-то был обменник. Теперь полиция ищет кассиршу, Георгия и 40 миллионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Полиция
Полиция
Место кражи
Место кражи
Касса
Касса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.