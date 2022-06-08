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Сэкономленные на слиянии ПФР и ФСС деньги направят на повышение пенсий

15:30
  • среда
  • 08 июня 2022

Об этом рассказали в Минтруде

Оптимизация расходов на содержание аппарата и движимого и недвижимого имущества после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) позволит направить сэкономленные средства на повышение пенсий. Об этом в среду, 9 июня, рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
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По словам Пудова, благодаря объединению двух структур в одну появится реальная возможность оптимизировать расходы на содержание аппарата, а также расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого имущества.

Поскольку страховые взносы обеспечивают и компенсацию таких расходов, и выплату пенсий, сэкономленные на расходах средства будут направлены на повышение пенсий, сообщает ТАСС.

В апреле глава правительства Михаил Мишустин поручил Министерству труда и социальной защиты России представить график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Параллельно прорабатывается вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом.

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