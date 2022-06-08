Захарова напомнила западным "интеллектуалам" имя Пушкина

Дипломат прокомментировала поздравление посольства США

Поздравление с днем рождения Пушкина, опубликованное посольством США в Москве, прокомментировала официальный представитель МИД России. Мария Захарова призналась, что не могла обойти вниманием такой шедевр, и напомнила американским "интеллектуалам", как на самом деле зовут великого русского поэта.

"Специально для наших американских так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, а не Иван Сергеевич. Иван Сергеевич - это Тургенев. Или, может быть, наши высокоинтеллектуальные друзья имели в виду Шмелева? Расскажите, просто интересно, а за Пушкина нам обидно", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Поздравление появилось 6 июня, в день рождения поэта, в официальном Telegram-канале посольства США. Его авторы отметили, что Пушкин был "талантливым и известным поэтом", которого в США тоже любят и уважают. "С днем рождения, Иван Сергеевич!", - завершили американские дипломаты свое послание.

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