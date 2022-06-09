Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Львам рекомендуется сохранять спокойствие, а Скорпионам – проявлять внимательность

Овны

Марс в вашем знаке взрывной и конфликтный, он хочет все изменить здесь и сейчас. Но если вы не запустили ситуацию, принимали меры, то вас ждет легкая версия развития событий.

Тельцы

Новость, звонок или чей-то поступок заставят вас замереть от неожиданности. О таких событиях частенько говорят: "Ничто не предвещало"… Будьте готовы сильно удивляться!

Близнецы

Родителей могут расстроить неудачи детей; все остальные рискуют столкнуться с разочарованиями. Помните, что и вы неидеальны, но вас все равно любят!

Раки

Лилит в вашем знаке в непростой ситуации – проблемы прошлого и будущего сошлись в одной точке. Вам нужно проявить дипломатичность, но и свои интересы не ущемляйте!

Львы

Это неподходящий день для учебы, дальних поездок, начала отпуска, а также юридических дел. Из-за ваших эмоций могут пострадать дела, постарайтесь сохранять спокойствие!

Девы

Неприятности с долгами, налогами или платежами потребуют собранности и терпения. Не переживайте, ведь ваши документы всегда в порядке – будет легко доказать свою правоту!

Весы

Луна в вашем знаке противостоит Марсу в Овне – самом агрессивном своем положении. Будьте осторожны в общении с людьми противоположного пола, не задевайте их!

Скорпионы

Вам сегодня лучше не взваливать на себя слишком много работы и вообще снизить темп жизни. В такие дни есть опасность травм и отравлений, так что будьте внимательны.

Стрельцы

Вам сегодня лучше отказаться от спорта, быстрой езды, свиданий с незнакомыми людьми, так как все может пойти не по сценарию. Если вы взвинчены, примите холодный душ.

Козероги

Негативные эмоции кого-то из членов семьи могут запустить волну агрессии, и достанется всем по очереди. Возьмите на себя роль мирового судьи, который установит порядок.

Водолеи

Звезды призывают вас к осторожности на дорогах, даже в общественном транспорте. Омрачить настроение способны ошибки, связанные с письмами, документами, отчетностью.

Рыбы

Денежный вопрос сегодня станет стеной непонимания между вами и бизнес-партнером или любимым человеком. Установите правила, чтобы в будущем избегать таких ситуаций.

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