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Путин и Раиси обсудили иранскую ядерную программу и ситуацию в Сирии

15:51
  • среда
  • 08 июня 2022

Президент России выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Иране

Проблемы обеспечения региональной стабильности и безопасности обсудили в телефонном разговоре президенты России и Ирана. Владимир Путин и Сейед Эбрахим Раиси подтвердили приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса по сирийскому урегулированию.

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Рассмотрели лидеры и ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Стороны отметили необходимость дипломатических усилий для достижения окончательной договоренности. Ее цель - обеспечить сохранение и выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, одобренного Совбезом ООН 20 июля 2015 года.

"Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области", - сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин также выразил соболезнования иранскому лидеру в связи с железнодорожной катастрофой в Иране. В крушении поезда утром 8 июня погибли не менее 17 человек.

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