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Мишустин призвал сделать соцподдержку доступной для всех нуждающихся

15:58
  • среда
  • 08 июня 2022

Глава кабмина выступил на награждении сотрудников соцзащиты

Доступ к инструментам социальной поддержки должны иметь все россияне, которые в ней нуждаются. Об этом в среду, 8 июня, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных наград сотрудникам учреждений социальной защиты.

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Как подчеркнул глава федерального правительства, важно, чтобы поддержка была доступна всем, кто в ней нуждается, чтобы она была адресной, удобной, а также учитывала состояние здоровья получателей.

Мишустин напомнил, что правительство России развивает систему долговременного ухода за пожилыми людьми. В бюджете предусмотрено уже свыше 2 млрд рублей на внедрение новых практик ухода за гражданами этой категории.

В России работает более 7 тысяч государственных и некоммерческих социальных организаций: дома ветеранов, центры комплексного обслуживания, дневного пребывания и многие другие учреждения. Их сотрудники обеспечивают уход более чем 8 млн человек, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило более 500 млрд рублей из федерального бюджета на индексацию социальных выплат в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина. Эта мера позволит оказать поддержку более чем 50 млн граждан.

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