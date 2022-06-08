Собянин отметил темпы строительства 2-й очереди Московского скоростного диаметра

Работы идут по плану

Почти наполовину завершено строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы на юге столицы. Он станет частью Московского скоростного диаметра. Это один из самых сложных отрезков трассы - его возводят вдоль железнодорожных путей МЦД-2. Дорога пересечёт Каширское шоссе и Южную рокаду. Предстоит построить семь эстакад, мост через Москву-реку и подземный пешеходный переход. А территорию вокруг благоустроят. Ход работ сегодня проинспектировал мэр Сергей Собянин.

Этот участок Юго-Восточной хорды представляет собой мост через Москву-реку, он 335 метров длиной, и здесь будет по 4 полосы движения в обе стороны. Чтобы построить такой мост вместе с прилегающими магистралями, нужно 24 тысячи тонны металла, и более 20 тысяч тонн уже использовано.

Участок - один из самых сложных во второй очереди будущего Московского скоростного диаметра. На трассе между Курьяново и Кантемировской необходимо возвести 8 искусственных сооружений, в том числе и этот мост. Строительство на этом участке требует ювелирной точности и аккуратности, всё идёт по плану.

"Казалось бы, короткий достаточно, 8 километров прямого хода, но из них три находится в воздухе, на огромных эстакадах, плюс прилегающая дорожная сеть, и все это, конечно, вместе создает такой серьёзный проект, включая большой мост через Москва-реку. Этот проект должен быть реализован до конца 23 года, как и, собственно говоря, вся Юго-Восточная хорда, основной ее ход. Надеюсь, что к этому время все основные работы будут выполнены", - заявил Собянин.

Начинается шестиполосная трасса от Курьяновского бульвара, и параллельно путям МЦД-2, выходит на Кантемировскую улицу, пересекая Каширское шоссе и Южную рокаду. По прямой - 2,5 километра, без учёта съездов на прилегающие улицы. Всего на участке будет 7 эстакад общей протяжённостью почти 4,5 километра: две основного хода и 5 эстакад-съездов на Курьяновскую набережную и Каширку.

"Очень сложный проект: более 50 искусственных сооружений, на этом участке три развязки, которые интегрируют Курьяновскую набережную, Каширку, Каспийскую. Сложнейший тоже проект. Вторая очередь скоростного диаметра, которая пройдёт через четыре округа Москвы, свяжет 22 района – это 2,5 млн жителей, и будет влиять в целом на транспортную ситуацию в мегаполисе, включая окружающие округа и районы", - сообщил Собянин.

Кроме того, у дома 57 по Каширскому шоссе возведут подземный пешеходный переход. Всего построено и реконструировано будет почти 12,5 км дорог, а прилегающую территорию благоустроят: появятся почти 9 гектаров газонов, высадят 325 деревьев и около 3000 кустарников. Открытие участка не только обеспечит транспортную доступность прилегающих районов, но и станет важным звеном новой магистрали столицы - Московского скоростного диаметра. Эта дорога без единого светофора позволит проехать весь город с севера на юг всего за 40 минут.

Александра Панина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"