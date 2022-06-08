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Появились детали переговоров Лаврова с главой МИД Турции

18:01
  • среда
  • 08 июня 2022

Министры обсудили широкий спектр вопросов

Украинская тема была в центре внимания встречи в Анкаре министров иностранных дел России и Турции. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, в частности, говорили о перспективах переговоров между Москвой и Киевом. Много времени было уделено и поставкам украинского зерна на мировой рынок. Как отметил Сергей Лавров, западные страны пытаются сохранить этот вопрос в качестве постоянного раздражителя. "Чем скорее мы ее решим, тем, наверное, будет лучше для всех", -  добавил министр.

Подробности – в репортаже Матвея Шестакова

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