Появились детали переговоров Лаврова с главой МИД Турции

Министры обсудили широкий спектр вопросов

Украинская тема была в центре внимания встречи в Анкаре министров иностранных дел России и Турции. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, в частности, говорили о перспективах переговоров между Москвой и Киевом. Много времени было уделено и поставкам украинского зерна на мировой рынок. Как отметил Сергей Лавров, западные страны пытаются сохранить этот вопрос в качестве постоянного раздражителя. "Чем скорее мы ее решим, тем, наверное, будет лучше для всех", - добавил министр.

Подробности – в репортаже Матвея Шестакова

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