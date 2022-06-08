Мощное землетрясение произошло в Иркутской области

Интенсивность в эпицентре составила 8,4 балла

Сильные подземные толчки ощутили вечером 8 июня жители Иркутска. Их почувствовали также жители Республики Бурятия и Забайкальского края. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,2, эксперты из Бурятии говорят о магнитуде 6,4.

Эпицентр подземных толчков находился на озере Байкал в 103 километрах к востоку от Иркутска. Очаг залегал на глубине 10 километров.

"Эпицентр находился в 35 километрах западнее населенного пункта Посольское Кабанского района. Запланирована проверка социально-значимых объектов", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

По данным экстренных служб, интенсивность в эпицентре составила 8,4 балла. В городах региона ощущались толчки силой до 5 баллов. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, передает ТАСС.

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