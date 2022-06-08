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ВСУ нанесли мощный удар по центру Донецка

17:55
  • среда
  • 08 июня 2022

Есть пострадавшие

Донецк подвергся серии мощных обстрелов со стороны ВСУ. По предварительным данным, осколочные ранения получили две женщины, контужена маленькая девочка.
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Удары пришлись на самый центр города. Снаряды разорвались в Ленинском и Ворошиловском районах. По городу, где нет военных объектов, ВСУ предположительно били из поставленных США гаубиц М777 калибра 155 миллиметров, сообщает "ТВ Центр".

Повсюду воронки глубиной несколько метров, снаряды, пробив тротуары, достали до подземных коммуникаций. Попали также в детский садик, объекты жилого фонда. Один из снарядов застрял в перекрытии кафе в центре города - на место выехали сотрудники МЧС.

ВСУ за последние несколько часов выпустили по населенным пунктам ДНР более 90 снарядов крупного калибра. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю за прекращением огня.

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