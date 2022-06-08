Тысячи грузовиков с зерном скопились возле украинского порта на Дунае

Фуры неделями ждут очереди на разгрузку в порту

Тысячи грузовиков с зерном стоят в пробке, образовавшейся в Одесской области, в районе Ренийского порта на Дунае. Транспортная инфраструктура не справляется с нагрузкой, фуры неделями ждут очереди на разгрузку в порту или на пересечение границы Украины с Молдавией и Румынией. Причина такой ситуации – прекращение работы черноморских портов Украины.

"Количество фур, которые скапливаются в нашей общине, доходит до четырех тысяч в день. Это громадная проблема. Сейчас ее решением занимается не только Ренийский горисполком, но и Измаильская райгосадминистрация, областные органы власти и профильные ведомства, в частности "Укравтодор", - приводит ТАСС заявление главы горадминистрации Игоря Плехова местным СМИ.

Москва ранее гарантировала беспрепятственный проход судов с украинским зерном. Как заявил президент России Владимир Путин, единственное условие – разминирование Киевом украинских портов на Черном море. Также Москва готова обеспечить вывоз товара через подконтрольные России порты – в частности, Бердянск и Мариуполь.

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