Российские "Каракурты" следят за учениями НАТО на Балтике

На вооружении кораблей ВМФ России – "Калибры" и "Ониксы"

Военно-морской институт США обнаружил наблюдение за силами НАТО, которые проводят учения на Балтике. На полученных из района маневров спутниковых снимках заметили два ракетных корвета российских ВМФ класса "Каракурт".

"Два российских военных корабля действуют вблизи международных военно-морских учений BALTOPS в Балтийском море. Пара корветов российского ВМФ была замечена у берегов Швеции в районе Стокгольма на следующий день после того, как корабли НАТО и союзников вышли в море для участия в учениях", - приводит сообщение института "Интерфакс".

"Каракурт" - малый ракетный корабль проекта 22800. Основа ударного ракетного вооружения - ракеты "Калибр" и "Оникс".

Крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022 начались в балтийском море 5 июня. В них принимают участие 14 натовских стран, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс. В маневрах задействованы 45 боевых кораблей, 7 тысяч военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

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