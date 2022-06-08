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Российские "Каракурты" следят за учениями НАТО на Балтике

17:38
  • среда
  • 08 июня 2022

На вооружении кораблей ВМФ России – "Калибры" и "Ониксы"

Военно-морской институт США обнаружил наблюдение за силами НАТО, которые проводят учения на Балтике. На полученных из района маневров спутниковых снимках заметили два ракетных корвета российских ВМФ класса "Каракурт".

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"Два российских военных корабля действуют вблизи международных военно-морских учений BALTOPS в Балтийском море. Пара корветов российского ВМФ была замечена у берегов Швеции в районе Стокгольма на следующий день после того, как корабли НАТО и союзников вышли в море для участия в учениях", - приводит сообщение института "Интерфакс".

"Каракурт" - малый ракетный корабль проекта 22800. Основа ударного ракетного вооружения - ракеты "Калибр" и "Оникс".

Крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022 начались в балтийском море 5 июня. В них принимают участие 14 натовских стран, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс. В маневрах задействованы 45 боевых кораблей, 7 тысяч военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

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