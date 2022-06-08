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Депутаты МГД поддержали выбор москвичей назвать площадь в честь ДНР

17:48
  • среда
  • 08 июня 2022

Ранее москвичи выбрали новое название площади

Депутаты Московской городской думы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у американского посольства в столице "Площадью Донецкой Народной Республики". Об этом сообщает в среду столичный парламент в своем Telegram-канале.

Соответствующая инициатива поступила от четырех депутатских объединений в парламенте города, а именно - "Единой России", КПРФ, "Моей Москвы" и "Справедливой России".

Ранее за такое название площади проголосовали москвичи на портале "Активный гражданин".

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