Протаранивший толпу в Берлине преступник оставил признание в автомобиле

Полиция нашла записку

Письмо с признанием нашла полиция в автомобиле мужчины, который въехал в толпу в Берлине 8 июня. Как заявили стражи порядка, это указывает на умышленные действия подозреваемого.

"Это ни в коем случае не несчастный случай, речь идет о массовом убийстве, хладнокровном убийце", — цитирует пожелавшего остаться неназванным следователя издание Bild.

Официально эту информацию пока не подтвердили. Однако в полиции уже заявляли, что одна из версий – умышленный наезд.

Утром 8 июня автомобиль въехал в группу пешеходов. Один человек погиб, девять получили ранения. Водитель - 29-летний гражданин Германии армянского происхождения - также ранен. По данным полиции, он задержан и готовится к допросу, передает РИА Новости.

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