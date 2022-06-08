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Протаранивший толпу в Берлине преступник оставил признание в автомобиле

18:16
  • среда
  • 08 июня 2022

Полиция нашла записку

Письмо с признанием нашла полиция в автомобиле мужчины, который въехал в толпу в Берлине 8 июня. Как заявили стражи порядка, это указывает на умышленные действия подозреваемого.

Подробности наезда автомобиля на толпу в Берлине
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"Это ни в коем случае не несчастный случай, речь идет о массовом убийстве, хладнокровном убийце", — цитирует пожелавшего остаться неназванным следователя издание Bild.

Официально эту информацию пока не подтвердили. Однако в полиции уже заявляли, что одна из версий – умышленный наезд.

Утром 8 июня автомобиль въехал в группу пешеходов. Один человек погиб, девять получили ранения. Водитель -  29-летний гражданин Германии армянского происхождения - также ранен. По данным полиции, он задержан и готовится к допросу, передает РИА Новости.

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