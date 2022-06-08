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МГД: Площадь Луганской Народной Республики должна появиться у Посольства ФРГ

18:28
  • среда
  • 08 июня 2022

Депутаты также поддержали выбор москвичей назвать площадь в честь ДНР

В Московской городской думе поддержали позицию жителей столицы назвать территорию у посольства Германии в честь ЛНР – "Площадью Луганской Народной Республики". Об этом в среду в Telegram-канале сообщил парламент города.

Ранее депутаты МГД поддержали выбор москвичей назвать территорию у американского посольства в честь ДНР. За название "Площадь Донецкой Народной Республики" проголосовали москвичи на портале "Активный гражданин".

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