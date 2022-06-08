Пожар на заводе в Сергиевом Посаде охватил 500 квадратов

Пламя перешло с кровли внутрь цеха

Пожар в цехе механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде распространился на 500 квадратных метров. Информация о локализации возгорания не подтвердилась. Пламя ушло с горящей кровли внутрь помещения.

"Из-за особенностей строения огонь перешел внутрь помещения и распространился на площадь 500 квадратных метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Ранее сообщалось, что в цехе механического завода на проспекте Красной Армии произошел пожар на крыше на площади 30 квадратных метров. Было объявлено о локализации возгорания, однако позже эти данные опровергли. Информации о пострадавших пока не поступало.

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