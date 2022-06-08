Лондон призвал Москву к гуманному обращению с британскими наемниками

Задержанные в Донбассе граждане Великобритании являются военнопленными и имеют право на обращение в соответствии с требованиями международных норм. С таким заявлением выступило британское посольство в Москве. Дипломаты призвали к гуманному обращению с наемниками.

"Мы знаем о задержании британских поданных и находимся в тесном контакте с их семьями", — заявили в дипмиссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее посоветовала Лондону принять меры, чтобы не допускать участия британских граждан в боевых действиях на Украине. Дипломат подчеркнула, что Россия будет пресекать любую вооруженную деятельность против российских военных и уничтожать группировки "добровольцев".

Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе. Они обратились к премьеру Борису Джонсону с просьбой помочь обменять их на задержанного на Украине Виктора Медведчука, передает РИА Новости. Суд над наемниками начался в ДНР. Действие Женевской конвенции на солдат удачи не распространяется, по законам республики им грозит смертная казнь.

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