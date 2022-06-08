ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон призвал Москву к гуманному обращению с британскими наемниками

19:49
  • среда
  • 08 июня 2022

Задержанные в Донбассе граждане Великобритании являются военнопленными и имеют право на обращение в соответствии с требованиями международных норм. С таким заявлением выступило британское посольство в Москве. Дипломаты призвали к гуманному обращению с наемниками.

Минобороны России: число иностранных наемников на Украине сократилось вдвое
Пленный британский наемник рассказал о провокации в Буче

"Мы знаем о задержании британских поданных и находимся в тесном контакте с их семьями", — заявили в дипмиссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее посоветовала Лондону принять меры, чтобы не допускать участия британских граждан в боевых действиях на Украине. Дипломат подчеркнула, что Россия будет пресекать любую вооруженную деятельность против российских военных и уничтожать группировки "добровольцев".

Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе. Они обратились к премьеру Борису Джонсону с просьбой помочь обменять их на задержанного на Украине Виктора Медведчука, передает РИА Новости. Суд над наемниками начался в ДНР. Действие Женевской конвенции на солдат удачи не распространяется, по законам республики им грозит смертная казнь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Граждане Великобритании обвиняемые в боевых действиях на территории ДНР
Граждане Великобритании обвиняемые в боевых действиях на территории ДНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.