Автомобиль сбил курьера на велосипеде

Сергей Миронов подтвердил, что попал в ДТП на служебной машине. Лидер партии "Справедливая Россия — За Правду" утверждает, что момент столкновения он не увидел, так как в это время работал с документами.

"Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога", — написал политик в Telegram.

Как сообщалось ранее, на улице Сретенка в центре Москвы водитель автомобиля Genesis с правительственными номерами сбил курьера. Доставщик еды пересекал проезжую часть на велосипеде. Позже появились данные, что автомобиль числится за депутатом Госдумы Сергеем Мироновым.

По словам политика, после аварии он попросил вызвать скорую и ГИБДД, приезда которых дождался. Миронов намерен следить за состоянием пострадавшего и оказывать ему необходимую помощь.

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