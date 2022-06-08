Появились подробности обстрела Донецка со стороны ВСУ

Есть пострадавшие

Серии мощных обстрелов со стороны ВСУ подвергся в среду Донецк. Удары пришлись на центр города, где никаких военных объектов нет. Предположительно, били из поставленных США гаубиц М777. Всего за несколько часов ВСУ выпустили более 90 снарядов крупного калибра по населенным пунктам ДНР - в Макеевке погибла женщина, шестеро ранено.

Под плач матери пожарный выносит ребёнка из горящего дома. Туда попал снаряд. Это Донецк. Центр города сегодня обстреляли украинские националисты. По сообщениям мэрии, больше всего пострадал район Дома правительства и площади Ленина. Там прогремел мощный взрыв.

Вооружённые формирования Украины били прицельно по жилым кварталам, где нет никаких военных объектов. Снаряды падали у телецентра и рядом со зданием Центра славянской культуры. Пробиты тротуары и железобетонные перекрытия, повсюду воронки глубиной несколько метров, битое стекло, осколки боеприпасов.

По предварительной информации, ранены две женщины - одна из них беременная -и маленькая девочка. Снаряды прилетели и во двор детского сада №1. Повреждено здание. Никто не пострадал - дошкольное учреждение сейчас не работает.

Как сообщают в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, стреляли из поставленных США гаубиц М777 двух калибров: 122 и 155 миллиметров.

Артиллерию с такими боеприпасами применяют страны НАТО. Кроме того, на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную САУ "Богдана" под указанный калибр.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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