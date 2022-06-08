Как сейчас выглядят подступы к Северодонецку: кадры "ТВ Центра"

Украинские радикалы продолжают отступать

Одна из самых горячих точек на карте Донбасса - окрестности Северодонецка. Российские военные совместно с силами народной милиции ЛНР освободили жилые кварталы города и вытеснили националистов в промзону. Многие радикалы бросают свои позиции и отступают дальше в Лисичанск. По сути, это единственный город на территории Луганской республики, который пока ещё остается за подразделениями ВСУ. Понимая свое отчаянное положение, киевские боевики огрызаются как могут.

Бежать что есть силы, утопая ногами в песке, съёмочной группе "ТВ Центра" приходится из-за опасности попасть под огонь украинского снайпера. Открытые участки леса простреливаются. Да и за деревьями здесь не всегда можно укрыться - сухие тонкие сосны загораются как спички при любом взрыве. Бои на этой опушке шли всего несколько дней назад.

Вот так сейчас выглядят подступы к Северодонецку (см. видео). Повсюду сгоревший сосновый лес. Украинская армия использует зажигательные боеприпасы. Но и наша артиллерия достаточно сильно работает по их позициям. Постоянно мы слышим выходы. Работают артиллерийские установки калибром 152 миллиметра.

Безопасная тропа в лесу размечена колышками с белыми лентами. Бойцы народной милиции ЛНР приводят нас в укрепрайон, из которого накануне были выбиты националисты.

"Они отступают. Они пытаются сдержать наступление. Но у них это не получается. Хотя нарыто много. Личного состава здесь было много", - рассказал военнослужащий НМ ЛНР.

За киевский режим здесь воюют националисты запрещенного в России "Айдара" - мотивированные и хорошо подготовленные боевики. Есть подразделения 54 бригады ВСУ и бойцы теробороны. Сбежали все - побросав оружие и погибших побратимов.

Западные страны денег и амуниции на боевиков не жалеют. А вот этот прибор - украинская новинка. Аудиоловушка с СИМ-картой, которую оставляют при отступлении, и она помогает ВСУ корректировать огонь.

"Вставляют СИМ-карту. Внутри очень большой аккумулятор. Встречаются еще со взрывателем. Которые уже заминированы. Оно на магните", - отметил военнослужащий НМ ЛНР.

Российские военные и бойцы ЛНР сразу с трех направлений наступают на Лисичанск. Одно из них - через Северодонецк. Жилой сектор там уже освобожден. Мы зашли на позиции на юго-восточной стороне от группировки ВСУ. Они отступают к селу Боровское. До самого Лисичанска осталось меньше десяти километров.

О положении дел группировки ВСУ под Северодонецком можно судить по их окопам. Здесь тесно. Всё это говорит о том, что у боевиков не хватает времени, чтобы закрепиться здесь основательно.

Каждая новая линия укреплений получается у подразделений ВСУ хуже, чем предыдущая. Начиналось здесь всё с бетонных ДОТов, из которых их выбивали долго. А теперь украинская армия наспех окапывается только в песке и в итоге упирается спиной в Северский Донец.

"Отделяет их река Северский Донец и, по нашим данным, там остался всего лишь один мост. Куда они могут отойти. Если закончится здесь операция, ЛНР будет полностью освобождена. Остались два крупных города. Северодонецк практически наш и остается у них Лисичанск", - рассказал военнослужащий НМ ЛНР.

В тылу уже осталось село Боброво - своими обстрелами украинская армия повредила здесь много жилых домов. Местные жители рассказывают, что наши бойцы делятся с ними продуктами.

- Они нам помогают хорошо. Дай Бог им здоровья.

- То есть с едой они решают?

- Да. Сахар, крупы. Тушеночки баночку.

Обстрелы со стороны ВСУ с каждым днем становятся всё реже. Украинская группировка начинает испытывать снарядный голод. Дорога из Артёмовска, по которой раньше подвозили боеприпасы, теперь заблокирована. А значит продвижение наших войск может пойти ещё быстрее.

Пётр Вершинин, Николай Карбанов, Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

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