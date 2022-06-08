Депутат ГД Саблин: Деятельность "Единой России" в Донбассе помогла спасти жизни десятков тысяч человек

Ключевым направлением работы "ЕР" в народных республиках остается гумпомощь

Благодаря усилиям "Единой России" в Донбассе спасены жизни десятков тысяч человек. Об этом в среду сообщил депутат Госдумы от "ЕР" Дмитрий Саблин.

Парламентарий рассказал о гуманитарных центрах партии, которые стали многофункциональными центрами. "Там работают представители следственных органов. А изначально мы открывали их, чтобы люди могли поесть, помыться и зарядить средства связи", - отметил он.

Как сообщает пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) партии, "ЕР" открыла уже 17 гуманитарных центров в ЛДНР и на освобожденных территориях.

"Ключевым направлением работы "Единой России" в народных республиках остается гуманитарная помощь - по линии партии отправлено более девяти тысяч тонн гуманитарных грузов, свыше 300 тонн медикаментов", - говорится в сообщении.

"Единая Россия" и народный совет ДНР в настоящее время работают над гармонизацией законодательства. Зампредседателя народного совета Сергей Прокопенко отметил, что для этого партия откроет в Донецке и Мариуполе центры юридической помощи. Они будут работать в формате общественных приемных.

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