Правительство ДНР отправлено в отставку

Новым главой кабмина назначен Виталий Хоценко

Правительство Донецкой народной республики отправлено в отставку. Указ о прекращении полномочий кабмина и его председателя Александра Ананченко подписал глава ДНР Денис Пушилин.

"Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики. Объявить об отставке правительства Донецкой Народной Республики", — говорится в документе.

На пост нового главы правительства ДНР Пушилин выдвинул кандидатуру Виталия Хоценко. На внеочередном пленарном заседании депутаты Народного совета республики назначение одобрили. Виталий Хоценко до назначения на пост председателя правительства ДНР возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. Александру Ананченко Денис Пушилин предложил возглавить развитие госсектора.

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