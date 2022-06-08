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Украинский морпех сознался в расстреле мирных жителей Мариуполя

21:27
  • среда
  • 08 июня 2022

Перец настаивает, что выполнял приказ командира

Исполнением приказа командования объяснил свои действия в Мариуполе военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Анатолий Перец. Он дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей.

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"Перец Анатолий Витальевич в ходе проведения с ним следственных действий заявил, что признает себя виновным в том, что 26 февраля, выполняя приказ командира батальона подполковника Евгения Бовы, застрелил в Мариуполе двух гражданских", - сообщил агентству ТАСС адвокат морпеха Игорь Вагин.

Юрист уточнил, что, в соответствии с показаниями украинского военнослужащего, граждан он расстрелял из АКС-74М. Оружие было выдано ему капитаном Сергеем Николаенко.

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