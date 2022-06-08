СБУ готовит провокацию с ядовитыми химикатами в Сумах

Обвинить в катастрофе намереваются Россию

Провокацию с использованием химических веществ готовят в украинском городе Сумы сотрудники СБУ. Минобороны обладает достоверной информацией, что виновником катастрофы Киев намерен объявить Россию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По замыслу "киевских сценаристов", по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области. После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества", - сказал Мизинцев на брифинге.

По данным Минобороны, в Сумах украинские военнослужащие и боевики подразделений территориальной обороны уже получили костюмы химической защиты. Они проводят тренировки, отрабатывая действия при объявлении химической тревоги. Зафиксировать "атаку" должны специалисты Организации по запрещению химического оружия. Затем Киев обвинит российских военных в применении химического оружия против мирного населения, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"