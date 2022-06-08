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На складах Европы закончились боеприпасы советских калибров

22:10
  • среда
  • 08 июня 2022

Запасы исчерпаны и на Украине

На Украине исчерпаны или близки к этому запасы некоторых видов боеприпасов советских калибров. Со временем они подойдут к концу и в странах, входивших в Организацию Варшавского договора.  При затягивании конфликта на Украине будет расти роль оружия натовского стандарта, которое Киеву поставляют США и европейские страны, пишет The Economist.

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Издание приводит слова представителя минобороны одной из европейских стран. Тот заявляет, что В Европе запасы боеприпасов советского стандарта за три месяца боев закончились, их больше нет.

Более того, по данным авторов статьи, в некоторых европейских странах заканчиваются те виды вооружений, которые в больших количествах поставлялись на Украину. Это, в первую очередь, ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить их производство в ближайшей перспективе очень непросто.

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