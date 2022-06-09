Россия применила в спецоперации на Украине истребители Су-57

Самолеты были связаны в единую информационную сеть

Россия задействовала в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса звено из четырех истребителей Су-57, объединенных в единую информационную сеть. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал информированный источник.

Российские ВКС провели операцию по выявлению и поражению систем противовоздушной обороны Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57, уточнил источник.

Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени. Это повысило эффективность выявления и поражение целей.

В ходе этой операции также удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57, цитирует источник РИА Новости.

Ранее российское Министерство обороны обнародовало кадры боевых вылетов сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уничтожают военные объекты Украины. Экипажи применяют современное вооружение, в том числе корректируемые боеприпасы. Опорные пункты и укрепленные цели поражают управляемыми высокоточными ракетами класса "воздух — поверхность".

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