В Кремле рассказали о переходе мира к "островизации"

Она сменяет глобализацию

С учетом происходящих в настоящее время в мире геополитических процессов одновременно реализуются четыре сценария развития. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал специальный представитель президента России по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что один из таких сценариев — "Новый левый национализм", подразумевающий лозунги "отнять и поделить", равенства и примата национальной экономики. Сценарий построения "Зеленого посткапитализма" предполагает уход от модели прямого зарабатывания денег и внимание к экологии, углеродный след. Еще один сценарий — "Островизация", разделение крупных техноэкономических блоков. Самым интересным сценарием политик назвал "Период полураспада", затрагивающий международные институты.

"Островизация", по мнению Пескова, является самым вероятным сценарием ближайших лет. Он "практически гарантированно" означает сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности XX века. Этому будет сопутствовать перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация технических стандартов, релокализация производства критических товаров.

В результате все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и прочие товары на своей территории. Технологический суверенитет — это реализация части российского сценария о том, как построить собственный "остров", на котором "мы главные, мы взрослые, мы принимаем решения, мы за них отвечаем".

Как рассказал Песков РБК, это главная история на ближайшие 10 лет для России, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно — для Индии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на фоне происходящих геополитических процессов сложится новая архитектура безопасности, которая обозначит "крах идеи американоцентричного мира". При этом не исключены новые региональные военные конфликты, а также новые эпидемии, упадок деятельности международных институтов.

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