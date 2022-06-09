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Посол России в США предупредил о нелегитимности решений Арктического совета без Москвы

09:19
  • четверг
  • 09 июня 2022

Это нарушит принцип консенсуса

Совместное заявление западных участников Арктического совета об "ограниченном" возобновлении его деятельности без российского участия вызывает обеспокоенность. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал посол России в США Анатолий Антонов.
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Дипломат отметил, что уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. При этом он предупредил, что решения от имени Арктического совета, принятые без России, будут нелегитимными — они нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами.

Эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России попросту невозможно, поскольку в российской части Заполярья, занимающий порядка 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики. Здесь же осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт, напомнил Антонов в Telegram-канале посольства России в США.

Ранее посол по особым поручениям МИД, глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов рассказал, что с марта деятельность Арктического совета, включая проектную, фактически остановилась. Это решение чревато негативными последствиями, в том числе и для благополучия населения Арктики, включая коренные народы. Кроме того, растут "риски мягкой безопасности" в этом регионе.

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