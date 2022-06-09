Власти Сербии нашли позитив в переносе визита Лаврова

Приезд министра поставил бы Белград в сложное положение, заявили в сербском кабмине

Если бы рабочий визит главы МИД России Сергей Лаврова в Сербию состоялся, как и было запланировано, Белград мог бы оказаться в затруднительном положении. Такое мнение в среду, 8 июня, высказала вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Политик отметила, что даже объявление о предстоящем визите Лаврова стало "осложнением для Сербии и президента Александра Вучича". Сербские власти пытаются выстоять в сложное время, сейчас "меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы", заявила Михайлович.

По словам представителя сербского правительства, если Россия — действительно друг Сербии, "они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность".

Михайлович выразила мнение, что "хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию", поскольку в Белграде "должны подумать о нашем дальнейшем пути". Сербские власти определились с целями по вступлению в ЕС, цитирует политика РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен был 6 и 7 июня находиться в Сербии с рабочим визитом. Однако Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать самолет дипломата в Белград. Россия и Сербия решили перенести визит Лаврова, который предложил своему сербскому коллеге самому прилететь в Москву.

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