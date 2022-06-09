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В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

09:40
  • четверг
  • 09 июня 2022

Об этом рассказал глава региона

Власти Курской области совместно с руководителями силовых структур решили продлить действие "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели — до 22 июня. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал глава региона Роман Старовойт.
Поселок в Курской области подвергся обстрелу

Курский губернатор напомнил в своем Telegram-канале, что правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. "Желтый" уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт во время майских праздников.

Старовойт призвал жителей региона к бдительности и напомнил о необходимости сообщать правоохранительным органам о подозрительных гражданах или оставленных без присмотра предметах.

Курская область находится непосредственно на российско-украинской границе. После обострения отношений с Россией населенные пункты региона неоднократно подвергались обстрелам.

Глава Курской области принял решение о введении на территории региона "желтого" (высокого) уровня террористической опасности с 11 апреля в связи с возможными провокациями с украинской стороны. Затем действие этого режима неоднократно продлевалось. 

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