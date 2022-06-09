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Политолог Орлов: снятие части санкций с России - рабочий сценарий

10:09
  • четверг
  • 09 июня 2022

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций прокомментировал ситуацию с кризисом зерна

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили попытки Запада разрешить нарастающий в мире зерновой кризис. Почему западные страны не желают идти на снятие санкций, мешающих поставкам? Вынудит ли экономический интерес пойти на исправление политических ошибок? Поддержит ли Турция позицию России? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Заявление [Мевлюта] Чавушоглу (глава МИД Турции) может отражать точку зрения серьезных игроков в международной политике. Он допускает снятие части санкций в случае создания разумного коридора по экспорту зерна. Это вполне рабочий сценарий", - сказал политолог.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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