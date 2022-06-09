Набережную реки Стугна в городе Васильков назвали именем британского премьера

Казак из Лондона спешит на помощь Украине. Со стаканом наперевес. Лучший друг президента Украины Владимира Зеленского Борис Джонсон теперь не какой-нибудь премьер Британии и забулдыга, напивающийся на работе до того, что парламент просит его отставки. Теперь он казачьего племени. Казацкая община Чернигова решила посвятить Джонсона в казаки. Грамоту отправят в Лондон. Правда, фамилия подгуляла, не украинская. Но и с этим справились, переименовав казака-премьера в Бориса Чуприну, рассмотрев в его прическе казачий чуб.

"Это наше уважение и благодарность этому выдающему человеку за то, что он поддерживал Украину. Обратите внимание, он в соцсетях подписывается как Джонсонюк — это британская фамилия на украинский лад", - сказал Андрий Лисовый, заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновского.

Уже и памятная картина готова, где казак Чуприна жарит на бандуре. И пирожное выбросили на прилавки "Борис Джонсонюк" по 90 гривен. Рублей 180, недорого. Британская пресса чуть ли не каждый день рассказывает читателям, как на Украине в честь Джонсона-Чуприны переименовывают целые улицы. Набережную реки Стугна в городе Васильков в Киевской области назвали именем премьер-министра Великобритании.

Британская газета Times пояснила – именем Джонсона на Украине называют всё подряд, потому что Россию он терпеть не может, а Украине – главный друг. А вот издание Metro не без сарказма пишет - ветхую дорогу, полную выбоин, назвали улицей Бориса Джонсона в украинском городе. Дорогой это назвать сложно, на переулок еле тянет, но начинающему казаку Чуприне должно быть приятно.

Одновременно в сёлах Львовской области переименовали улицы Чехова и Чайковского – дав им имена местных нацистов. В компании такого сброда даже казак Борис Чуприна выглядит белым лебедем.

Новый тип национального сознания, который последние годы внедряли на Украине в массы, крайне прост и не терпит компромиссов. Человечество произошло от древних укров, и всякий мало-мальски известный человек, который что-то посулил Украине, имеет украинские корни. Как тот же Джо Байден. Украинские историки доказали, что он прямой потомок казака Байды, основателя Запорожской Сечи. И у Байдена до сих пор где-то хранится сундук с казачьим золотом, который он украинцам вот-вот вернет.

А вот канцлера Олафа Шольца в казаки не принимают и обзывают колбасой. Танки обещал, деньги обещал и не даёт. А какой бы был казак. Не Шольц, конечно, а, например, Олаф Жодибний. Жадный то есть. В Киеве верят, что с казаком Чуприной Украине придёт полная и окончательная перемога. Пусть даже в действительности всё не так, как на самом деле.

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