25 лет в эфире: "ТВ Центр" отмечает юбилей

Наша аудитория - более 100 миллионов россиян

Программы на любой вкус, созданные с использованием самых современных технологий профессионалами своего дела. У нашего телеканала сегодня день рождения! "ТВ Центру" - 25! Здесь можно не только узнать последние новости, услышать мнения экспертов, получить заряд хорошего настроения или посмотреть любимый сериал, но и почувствовать себя частью огромного коллектива, который отдает все силы, чтобы зритель получил то, ради чего он каждый день включает телевизор.

Уже четверть века утро начинается с отличного "Настроения". В сутках нам мало 24 часов, поэтому итоги дня подводим в "25-м"! Программы на любой вкус. Любимые сериалы и фильмы. Громкие премьеры и картины, качество которых проверено временем.

В истории "ТВ Центра" не было ни случайностей, ни совпадений. В 97-м его создавали мэтры российской журналистики – "Телевидение вечных ценностей", которые не изменились. А вот масштаб теперь совсем другой – из московского канал вырос в федеральный, и вошел в первый мультиплекс.

"Безусловно, очень интересные передачи, потрясающие совершенно документальные фильмы, замечательные ведущие, очень интересные аналитические программы", - говорит ведущая программы "Приют комедиантов" Екатерина Уфимцева.

Наша аудитория - более 100 миллионов россиян. Плюс те, кто смотрят международную версию. Сейчас главным образом в интернете, ведь "ТВ Центр" под европейскими санкциями, а YouTube-канал заблокирован. Зато есть новые форматы вроде телеграм-канала и других интернет-площадок. И число просмотров там растёт с каждым днём.

В разное время на "ТВ Центре" работали Дмитрий Киселёв, Михаил Леонтьев, Дмитрий Губерниев, Евгений Поддубный и многие другие профессионалы. Вот и сегодня коллеги тепло, искренне и душевно… поздравляют нас с праздником!

"ТВ Центр" никогда не боялся экспериментировать. Например, в самые народные новости – "Времечко" мог дозвониться любой телезритель. А когда только появились пейджеры еще и написать.

За четверть века изменился мир, информация и стиль её подачи, а техника шагнула далеко вперед. И здесь нам действительно есть чем гордиться. Сразу несколько суперсовременных студий с технологией дополненной реальности позволяют воплощать самые смелые идеи. Прямо сейчас мы можем переместиться в столичную подземку. Показать резонансное ДТП. Или красочный салют, причём с необычного ракурса. Всё это, конечно, не ради забавы. А для того, что зрителям было интересно смотреть любимые телепрограммы. Ведь именно отсюда выходят "Постскриптум", "Закон и Порядок", "Московская неделя" и, конечно, "Город новостей"

Мы развеиваем слухи. Рассказываем о том, как применяют закон и наводят порядок. Чем живёт большая страна! А еще во время журналистских расследований помогаем людям. Работать приходится и в опасных для жизни условиях. Наш корреспонденты всегда в центре событий. А еще мы, безусловно, гордимся нашими героями! Во время съемок репортажа в сирийском Дейр-эз-Зоре рядом со съемочными группами российских телеканалов взорвался фугас террористов. Оператор Виктор Мальцев не выпустил камеры из рук. А специальный корреспондент Тимур Абдуллаев одним из первых пришел на помощь коллегам. Новостей много, "События" – одни. 13 выпусков в день на разные часовые пояса. Плюс итоговые программы и, конечно, аналитика.

"Канал позволяет в более расширенном формате докапываться до важных вещей, это и в других программах канала. Это вообще некий жанр и некая черта стиля канала. Вот это очень здорово. Я это ценю. И то, что каналу сейчас 25 лет, и то, что он сохраняет своё лицо и движется вперед, это очень здорово", - говорит ведущий программы "Право знать" Дмитрий Куликов.

9 мая, День города и Новый год в прямом эфире. "ТВ Центр" едва ли не первый из российских телеканалов, кто стал работать в таком формате. Во многом это заслуга большой и слаженной команды профессионалов – продюсеров, редакторов, координаторов, операторов и водителей. Те, кто остаются за кадром, а ведь именно там подчас происходит всё самое интересное. В общем, с чувством юмора у нас всё отлично, как и с праздничным настроением.

Татьяна Морозова, ведущая телепрограммы "Самый вкусный день": "Что пожелать… Чтобы канал процветал, набирал обороты". Татьяна Устинова, ведущая программы "Мой Герой": "Благодарных зрителей и всегда огромной аудитории и хороших ведущих". Пётр Вершинин, специальный корреспондент: "С юбилеем, "ТВ Центр"!

Впереди - новые проекты, репортажи телепремьеры. Неизменно одно – мы верны традициям! И одна из них – всегда оставаться на высоте…

Матвей Шестаков, Валерия Дзгоева, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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