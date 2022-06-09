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Минобороны сообщило о новых героях спецоперации

08:22
  • четверг
  • 09 июня 2022

Это Илья Шилов, Артем Игнатьев и Сергей Сырцев

Минобороны сообщило о новых подвигах наших военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса. Старший сержант Илья Шилов, двигаясь в составе колонны десантно-штурмовой бригады, обнаружил группу националистов и открыл огонь на поражение. Пять боевиков были ликвидированы, остальные отступили. Смелые действия Шилова позволили нашим десантникам вовремя и без потерь прибыть в заданный район.

Сержант Артем Игнатьев сорвал готовящуюся боевиками засаду. В заброшенном здании он обнаружил оборудованную огневую точку неприятеля с крупнокалиберным пулеметом и гранатометом. Позже точно скорректировал пуск противотанковой ракеты "Корвет", 15 националистов были ликвидированы.

Сержант Сергей Сырцев за время спецоперации на своем автомобиле доставил на передовую более 60 тонн грузов. Недавно колонна, в составе которой он находился, была атакована противником. Под минометным огнем Сергей сумел вытащить из поврежденной соседней машины раненого водителя, чем спас ему жизнь.

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