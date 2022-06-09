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В Калифорнии разбился самолет морской пехоты США

09:06
  • четверг
  • 09 июня 2022

Все, кто находился на борту, погибли

В Калифорнии разбился самолет морской пехоты США. По предварительным данным, все пять человек, которые находились на борту конвертоплана V-22 Osprey, погибли.

Машина упала недалеко от границы с Мексикой. На месте авиакатастрофы работают все экстренные службы. Особый интерес у СМИ вызвал груз, который перевозил конвертоплан. Представителю ВМС США пришлось опровергать информацию о том, что на борту могли находиться ядерные материалы. Причины аварии пока неизвестны. Это уже десятая катастрофа за всю историю V-22. Кстати, один такой самолет обходится американской казне более чем в 70 миллионов долларов.

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Место падения самолета
Место падения самолета
Место падения самолета
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