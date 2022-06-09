В Якутию перебросили дополнительную технику для борьбы с пожарами

Ситуация может ухудшиться в любой момент

Четыре природных пожара тушат сотрудники "Авиалесоохраны" на территории Якутии. Возгорание в труднодоступной местности в Олёкминском районе на площади более 700 гектаров локализовано. В регион перебрасывают дополнительные силы и технику - ситуация может ухудшиться в любой момент. Причина - установившаяся жара и, несмотря на возросшие в 10 раз штрафы, продолжающиеся палы сухой травы, а также грозовой фронт. Кроме того, синоптики прогнозируют штормовой ветер. Сейчас в тушении задействовано около 200 человек и 15 единиц техники.

"Текущая обстановка в целом конечно же сложная, потому что вы наблюдаете, какие погодные условия температур приближается до 30 градусов. Вчера было массовое прохождение фронтальных гроз здесь возможно возникновение новых лесных пожаров", - заявил Владимир Леонов, начальник ГБУ "Якутская Авиалесоохрана".

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