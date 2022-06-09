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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

09:08
  • четверг
  • 09 июня 2022

Расчеты наносят удар по позициям ВСУ в ночное время

Кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Ураган" опубликовало Минобороны. Расчеты наносят удар по позициям ВСУ в ночное время после получения координат от беспилотников и разведки. Артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, чтобы нанести максимальный урон врагу. В ходе атаки поражены украинские батареи, оборонительные сооружения, пункты управления, а также военная техника.

Менять место дислокации "Ураганам" иногда приходится до 10 раз. Так что националисты впустую расходуют боеприпасы. Эта реактивная система залпового огня предназначена для поражения бронетехники, укрепленных позиций, складов и других военных объектов противника.

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