ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптики пообещали москвичам самый жаркий день с начала года

08:59
  • четверг
  • 09 июня 2022

Таким днем может стать 9 июня

В четверг, 9 июня, в столичном регионе ожидается самый жаркий день с начала 2022 года. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".
Гидрометцентр пообещал москвичам июльскую погоду до конца недели

Как отметил ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец, воздух в Москве в этот день прогреется до 28 градусов тепла. Это произойдет благодаря тому, что большую часть дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться высотным гребнем антициклона.

При этом ожидается переменная облачность без осадков, но вечером подойдет атмосферный фронт окклюзии, кое-где пройдут скоротечные дожди, местами прогремит гроза.

В разгар дня 9 июня воздух прогреется до 26-28 градусов, в Подмосковье 24-29 градусов тепла. Такая температура на 5-6 градусов превышает климатическую норму, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в День России, который отмечается 12 июня, жителей и гостей столицы ожидает температура до 27 градусов, лишь в понедельник возможно небольшое похолодание — до 20 градусов. При этом вероятность дождя будет небольшая, лишь местами вероятны кратковременные осадки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.