Синоптики пообещали москвичам самый жаркий день с начала года

Таким днем может стать 9 июня

В четверг, 9 июня, в столичном регионе ожидается самый жаркий день с начала 2022 года. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Как отметил ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец, воздух в Москве в этот день прогреется до 28 градусов тепла. Это произойдет благодаря тому, что большую часть дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться высотным гребнем антициклона.

При этом ожидается переменная облачность без осадков, но вечером подойдет атмосферный фронт окклюзии, кое-где пройдут скоротечные дожди, местами прогремит гроза.

В разгар дня 9 июня воздух прогреется до 26-28 градусов, в Подмосковье 24-29 градусов тепла. Такая температура на 5-6 градусов превышает климатическую норму, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в День России, который отмечается 12 июня, жителей и гостей столицы ожидает температура до 27 градусов, лишь в понедельник возможно небольшое похолодание — до 20 градусов. При этом вероятность дождя будет небольшая, лишь местами вероятны кратковременные осадки.

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