Мишустин поздравил "ТВ Центр" с 25-летием

Премьер отметил качество и содержание наших программ

Программы на любой вкус, созданные с использованием самых современных технологий профессионалами своего дела. У нас сегодня день рождения! "ТВ Центру" - 25 лет.

С юбилеем коллектив поздравил председатель правительства. Михаил Мишустин подчеркнул, что на телеканале трудятся яркие и талантливые люди, которые делают свою работу с большой любовью.

"Вы помогаете людям быть в курсе политических и экономических событий, рассказываете о том, что происходит в науке, культуре и спорте. В интересных ток-шоу ведёте содержательный и увлекательный диалог со зрителями, приглашаете их к разговору на важные темы", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"