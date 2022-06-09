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Мишустин поздравил "ТВ Центр" с 25-летием

10:03
  • четверг
  • 09 июня 2022

Премьер отметил качество и содержание наших программ

Программы на любой вкус, созданные с использованием самых современных технологий профессионалами своего дела. У нас сегодня день рождения! "ТВ Центру" - 25 лет.

С юбилеем коллектив поздравил председатель правительства. Михаил Мишустин подчеркнул, что на телеканале трудятся яркие и талантливые люди, которые делают свою работу с большой любовью.

"Вы помогаете людям быть в курсе политических и экономических событий, рассказываете о том, что происходит в науке, культуре и спорте. В интересных ток-шоу ведёте содержательный и увлекательный диалог со зрителями, приглашаете их к разговору на важные темы", - заявил Мишустин.

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