Германия продолжит поставлять Украине оружие

В том числе тяжелое

Германия продолжит поставлять Украине вооружение, в том числе тяжелое. Об "историческом для страны решении" (именно так его назвал канцлер Олаф Шольц) он сообщил журналистам. При этом не забыл отметить - важно избегать прямой конфронтации НАТО и России.

Шольц указал, что в таком вопросе ФРГ действует в согласовании с союзниками. Канцлер в очередной раз напомнил о готовности отправить Украине системы ПВО IRIS-T и по договоренности с Нидерландами 12 гаубиц PzH 2000, украинских солдат уже обучают их применению.

Тем не менее, Киев не перестает упрекать Берлин в затягивании процесса одобрения поставок вооружений. Федеральный совет безопасности ФРГ уже около месяца не выносит решение по отправке 100 БМП Marder. Не добрались до Украины и зенитные самоходные установки Gepard, к ним у немцев нет нужного количества боеприпасов.

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