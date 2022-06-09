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Германия продолжит поставлять Украине оружие

09:52
  • четверг
  • 09 июня 2022

В том числе тяжелое

Германия продолжит поставлять Украине вооружение, в том числе тяжелое. Об "историческом для страны решении" (именно так его назвал канцлер Олаф Шольц) он сообщил журналистам. При этом не забыл отметить - важно избегать прямой конфронтации НАТО и России.

Шольц указал, что в таком вопросе ФРГ действует в согласовании с союзниками. Канцлер  в очередной раз напомнил о готовности отправить Украине системы ПВО IRIS-T и по договоренности с Нидерландами 12 гаубиц PzH 2000, украинских солдат уже обучают их применению.

Тем не менее, Киев не перестает упрекать Берлин в затягивании процесса одобрения поставок вооружений. Федеральный совет безопасности ФРГ уже около месяца не выносит решение по отправке 100 БМП Marder. Не добрались до Украины и  зенитные самоходные установки Gepard, к ним у немцев нет нужного количества боеприпасов.

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